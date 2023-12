Anche Radicali Cuneo tra i promotori della proposta di legge "Io coltivo"

“In poche pochissime ore la raccolta firma per la nuova proposta di legge per la legalizzazione dell’autocoltivazione di cannabis ‘Io Coltivo’, promossa da Meglio Legale e sostenuta anche da Radicali Cuneo, ha superato le migliaia di firme. Il disegno di legge popolare è sottoscrivibile esclusivamente online con SPID sul sito web iocoltivo.it".