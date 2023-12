Studenti del Denina Pellico Rivoira al toselli di Cuneo per lo spettacolo Mirables 93

Giovedì 7 dicembre le classi IVB AFM, IV e VC RIM si sono recate con mezzi pubblici al Teatro don Bosco di Cuneo per assistere allo spettacolo in lingua francese Miserables 93, una rivisitazione in chiave contemporanea de I miserabili di Victor Hugo.

La rappresentazione è stata messa in scena dalla compagnia teatrale Mater Lingua.

Mater Lingua si propone di potenziare lo studio della lingua e della cultura straniera negli istituti secondari italiani utilizzando il linguaggio teatrale per supportare e integrare il lavoro dei docenti e ha ideato un percorso articolato attraverso moduli didattici che coniugano lo studio delle lingue straniere e il linguaggio teatrale.

Per la lingua francese il percorso include la partecipazione allo spettacolo teatrale “Misérables 93”.

ll titolo vuole essere un tributo all'omonimo romanzo di Victor Hugo ma è ambientato nella periferia di Parigi, 93, da pronunciare “neuf-trois”, in Seine SaintDenis da dove il protagonista cerca il riscatto da una vita “da miserabile” attraverso colpi di scena e scelte a cui può partecipare attivamente anche il pubblico di studenti attraverso un'interazione attiva con gli attori.