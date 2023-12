Persone scomparse: in sei mesi, sono state 31 le denunce in Granda. Otto quelle non trovate

Ieri 12 dicembre è stata la Giornata dedicata alle persone scomparse, istituita nel 2018 per accrescere la conoscenza del fenomeno e sensibilizzare sull'importanza di segnalare tempestivamente per favorire il buon esito delle ricerche.

Nel primo semestre del 2023, in Italia, sono state 13031 le denunce. Quelle ritrovate sono circa la metà, 6.297. Al 30 giugno 2023 le denunce attive di scomparsa risultano essere 6.734.

In Piemonte le denunce sono state, nei sei mesi analizzati, 581, pari al 4,4 del totale. Di queste, 378 sono state ritrovate. Le regioni con il dato più alto sono la Sicilia (oltre 3300 denunce) e a seguire la Lombardia (1467), la Campania (1290) e la Puglia (1200).

Nel dettaglio provinciale, la Granda conta 31 denunce in sei mesi. Sono 23 le persone scomparse e poi ritrovate, di cui due purtroppo decedute. Ancora 8 quelle di cui non si ha notizia.

In generale, la maggior parte degli scomparsi appartiene alla popolazione maschile ed è straniera. Si tratta quasi sempre di allontanamenti volontari, spesso da istituti e comunità, soprattutto per quanto riguarda i minori.

Il fenomeno colpisce in prevalenza i minorenni, con una percentuale sul totale del 73,9% (9.626), che scende al 22,5% (2.934) nella fascia anagrafica 18-65 anni e al 3,6% (471) nei soggetti di età superiore ai 65 anni.

Il fenomeno fa emergere chiaramente l’incidenza del numero degli stranieri, in prevalenza minori, nella fascia di età 15-17 anni.

Per sottolineare significato e importanza della ricorrenza, il Commissario straordinario del governo per le persone scomparse Maria Luisa Pellizzari ha partecipato ieri a due iniziative che coinvolgono partner di rilievo: Ferrovie dello Stato italiane, firmataria di un protocollo siglato insieme con lo stesso Commissario straordinario a dicembre scorso, e che ogni anno assiste un grande numero di persone in ambito ferroviario tra cui molte segnalate come scomparse, e l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (Agia).