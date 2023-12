Sabato arriva ad Alba la Luce della Pace di Betlemme

Anche quest’anno la Luce della Pace di Betlemme arriverà a Alba sabato 16 dicembre, nonostante le gravi difficoltà che sta vivendo la Terra Santa in questo periodo. La Luce, che è quella fiammella che ogni anno viene accesa nella Basilica della Natività a Betlemme dalla lampada che arde in modo perenne nel luogo dove per tradizione sarebbe nato Gesù, è riuscita ad arrivare in Austria, passando per la Giordania.

Consegnata poi sabato 9 dicembre con una cerimonia alle varie associazioni scout europee, la stessa verrà distribuita in tutt’Italia con i treni che sabato 16 al mattino presto partiranno da Trieste per le varie località della Penisola e nelle Isole, per arrivare fino a Lampedusa.

Ad Alba arriverà con la delegazione che da Trieste viaggerà sul treno fino a Ventimiglia con fermate ed iniziative di accoglienza nelle varie stazioni che per quanto ci riguarda sarà Asti, dove verrà prelevata per poi essere portata ad Alba.

Se si è sempre detto che la Luce vuole essere un simbolo di Pace, quest’anno questo significato assume ancor di più valenza proprio per la situazione che sta vivendo la mancanza di Pace in molte parti del mondo, partendo proprio dove tutto è cominciato, cioè dalla terra di Palestina.

Le varie proposte in Alba:

- sabato 16 dicembre ore 20,30: Fiaccolata silenziosa “La luce illumina il cammino della Pace” per le vie della città con partenza da piazza Michele Ferrero con l’arrivo in piazza del Municipio.

La scelta di fare questa iniziativa in silenzio, senza simboli e bandiere, ma solo con le fiaccole, è dovuta al fatto che la guerra, la violenza il sopruso usano parole forti, gridano, urlano, fanno tanto rumore ma la Pace, come la fraternità, non hanno bisogno di essere urlati, hanno bisogno di rispetto e cura, proprio come une esile fiammella, raccolta nella grotta della Natività di Betlemme, ha bisogno di attenzioni e riguardi per poter viaggiare, rimanere accesa, passare di mano in mano, superare le intemperie ed il vento per essere simbolo dirompente di unità e di umanità per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e di attenzione e, per chi ha il dono della Fede, di condivisione da parte di Dio della condizione umana, pur nella sua semplicità.

Le tante Associazioni, Enti e Gruppi che hanno dato la loro adesione all’iniziativa stanno a sottolineare che la Pace è un valore voluto, desiderato e condiviso da TUTTI.

- veglie parrocchiali di preghiera per la Pace in preparazione del Natale con distribuzione della Luce: Duomo lunedì 18/12 ore 20,30; Santa Margherita mercoledì 20/12 ore 20,30 ; Cristo Re venerdì 22/12 ore 20,30.

- Distribuzione da parte degli scout nel luoghi simbolici della città di Alba e dintorni la domenica 17 dicembre

Per chi lo desidera portare a casa la Luce munirsi di un cero, una candela o una lanterna e impegnarsi a mantenerla accesa fino all’Epifania

Inoltre: anche quest’anno due giovani scout di Alba faranno parte dello staff di distribuzione della luce sul treno che da Trieste arriverà a Ventimiglia verso mezzanotte. In quella località alle ore 23 inizierà una veglia in attesa del treno e della Luce con gli scout della zona della provincia di Imperia aperta a tutta la cittadinanza. Alla veglia parteciperanno anche gli scout del Principato di Monaco e una delegazione degli scout francesi di Nizza, con uno scambio reciproco della Luce, partita da un unico posto, Betlemme, e per strade diverse giunte nello stesso luogo, attraversando l’Europa, così negli altri posti di frontiera, per unire in un grande cerchio tutti i popoli, i paesi dell’Europa e dell’umanità intera.

Con la presenza delle due giovani di Alba a Ventimiglia e con la Luce che nel frattempo sarà arrivata anche ad Alba, noi e la nostra città sabato 16 dicembre faremo parte di questo grande girotondo, uniti simbolicamente in questo abbraccio mondiale per la Pace, e per i cristiani a questo abbraccio a quel bambino che con la sua nascita ha voluto nobilitare la persona umana.