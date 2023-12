Alba, la vigilia di Natale i laboratori di parrucchieri ed estetisti possono restare aperit

Domenica 24 e domenica 31 dicembre parrucchieri ed estetisti con attività ad Alba possono facoltativamente aprire al pubblico.

Il sindaco Carlo Bo, in accordo con l’assessore al Commercio Lorenzo Barbero, ha firmato l’ordinanza per l’autorizzazione all’apertura facoltativa nei suddetti giorni festivi, per rendere più funzionali gli orari di apertura alle esigenze degli utenti, considerato che, quest’anno, il periodo delle festività del Natale e del Capodanno coincide con un giorno infrasettimanale, prima di un periodo festivo.

L’autorizzazione è una deroga all’ordinanza entrata in vigore il 18 luglio 2017 che prevede per queste categorie chiusure obbligatorie domenica e nei giorni festivi.

«Con questo provvedimento – spiegano il sindaco Carlo Bo e l’assessore al Commercio Lorenzo Barbero – andiamo incontro alle esigenze degli utenti ed assecondiamo anche le richieste delle associazioni di categoria e dei negozianti che hanno così un’opportunità in più per lavorare, se lo desiderano. È anche un modo per garantire questi servizi nei giorni festivi, sia ai residenti che ai turisti».