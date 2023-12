Ampia partecipazione a Villanova Mondovì per la serata informativa contro le truffe

Una serata aperta a tutta la popolazione per informare i cittadini su come prevenire le truffe, telefoniche, porta a porta e anche sul web.

Ampia partecipazione ieri, giovedì 14 dicembre, a Villanova Mondovì per l'incontro promosso e organizzato dall’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione locale.

La serata, che si è svolta nei locali della biblioteca, è stata introdotta dal vice sindaco Riccardo Boasso, che ha portato i saluti dell'amministrazione, ringraziando in particolare i Carabinieri e il consigliere Romina Capitani che hanno fortemente voluto questo incontro con la popolazione per mettere in guardia i cittadini non solo dalla truffe telefoniche e porta a porta, ma anche sul web.

Nel corso dell'incontro, che ha riscosso l'interesse dei presenti, intervenuti con numerose domande, sono intervenuti il il capitano Francesca Borelli, comandante della Compagnia di Mondovì e il maresciallo Giuseppe Santoro, comandante della stazione locale villanovese. L’incontro, che è stato moderato da Arianna Pronestì, giornalista del nostro gruppo editoriale, ha dato modo di conoscere i casi più noti e ripetuti di truffe sul territorio Monregalese, con un focus anche sul "phishing" e sulle truffe online.

Sono poi stati forniti utili suggerimenti per tutelarsi da possibili raggiri, raccomandando sempre di chiamare il 112 in caso di dubbi o necessità.