Quando al mercato di Saluzzo c’era anche un mercante di balsamo di tigre con un pitone vivo

C’era anche un mercante che vendeva un unguento miracoloso: il balsamo di tigre e, per attirare i clienti, tirava fuori da una vecchia valigia un pitone vivo. Lo ha ritratto con la sua macchina fotografica, quasi 50 anni fa, il paesaggista scrittore Aldo Molinengo che, per i suoi settant’anni, ha dato alle stampe il nuovo libro “Sabato di mercato a Saluzzo. 26 marzo 1977, immagini di volti e mercanzia”.

Nella pubblicazione è riversata, tra testo e soprattutto con le molte immagini, la sua passione per il mercato, in particolare quello di Saluzzo, sua città di nascita.

“Il libro è uno sguardo a un mio momento personale di vita - racconta - che ho riassunto in circa 50 fotografie in bianco e nero e a colori, scattate nel 1977, quando avevo 23 anni, nel primo sabato diprimavera di quell’anno".

Camminando tra i banchi del mercato di Saluzzo con al collo la macchina fotografica aveva fissato in tante immagini ciò che i suoi occhi vedevano.

Lasciate per decenni inuna scatola, sono diventate un libro fotografico, importante e curioso per la memoria storica della città, corredato da un testo in cui Aldo Molinengoracconta la storia di mercati e fiere saluzzesi, tema a cui l’autore è da sempre legato.

Un radicato e tradizionale commercio che nei secoli ha contribuito alla trasformazione urbanistica della città per dare spazio a merci, gente, e un tempo anche animali.

Uno scenario che da molti secoli caratterizza Saluzzo, narrato nelle pagine dell’autore tra storia e ricordi di vie, piazze, tettoie e antiche osterie.

Edito da Mirabolano, il libro, stupisce per le suggestive immagini di tanti volti di persone, incontrate con il loro abbigliamento di quel tempo a camminare tra i banchi e molte mercanzie, alcune oggi del tutto scomparse.

Nessuno è in posa, tutti sono stati fissati in ritratti improvvisi e spontanei della gente del mercato di allora, a cui l’autore dedica questo originale reportage che oggi è diventato ormai storia.

Fotografie che suscitano ricordi nelle persone più anziane e curiosità in quelle più giovani. Un prezioso frammento di vita di Saluzzo, da sempre famosa in un vasto territorio per il suo mercato del sabato, che trasmette a tutti un magico fascino.

Il libro è disponibile nelle librerie di Saluzzo.