Traguardo dei 10 mila visitatori a MEMO 4345, l'allestimento sulla Shoah a Borgo

A dicembre MEMO4345 taglia il traguardo dei 10.000 visitatori in poco più di due anni di attività. Un risultato considerevole per l’allestimento multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah, inaugurato nel settembre del 2021 nell’ex chiesa di Sant’Anna, a lato del Memoriale della Deportazione, presso la stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo.

Rilevante il lavoro svolto a favore della didattica scolastica, attraverso l’Aula Digitale consultabile sul sito memo4345.it, gli incontri pubblici di approfondimento, le visite in presenza dedicate agli insegnanti e l’incontro online “Raccontare la Shoah oggi”, condiviso lo scorso ottobre con Fondazione Fossoli e il MEIS di Ferrara. Uno sforzo che si è tradotto nell’ultimo anno in circa 2.000 studenti della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado del territorio piemontese in visita didattica a MEMO4345; più di un centinaio le classi già prenotate e attese a Borgo San Dalmazzo nel primo semestre del 2024.

"Il nostro MEMO4345 è una realtà che cresce ogni giorno grazie al lavoro del Comitato scientifico, di Roberto Bianco, di Luca Vallone e dell’Ufficio Cultura -, commenta la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione -. Accompagna il visitatore in un percorso verso la conoscenza di questa nostra storia e dei suoi protagonisti. In un tempo di risposte preconfezionate offre la possibilità di sviluppare un pensiero libero e consapevole. Chi visita MEMO4345 si vaccina contro l’indifferenza".

MEMO4345, la cui gestione è affidata ad ATL del Cuneese e può contare sul supporto di un Comitato tecnico-consultivo (composto, oltre che dall’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo, da Adriana Muncinelli, Alessandra Soncin, Mirella Foà Cavaglion e Gigi Garelli), nel 2023 ha registrato cinquanta fine settimana di aperture continuative e più di un’ottantina tra aperture per festività e su prenotazione, per circa 1.000 ore complessive destinate alla fruizione da parte del pubblico.

L’attività di valorizzazione, promozione e comunicazione sviluppata nel corso del 2023 nell’ambito della progettualità “Comunicare tracce, aprire orizzonti” è stata premiata da Regione Piemonte con un contributo pari a 17.875 euro. MEMO4345 ha inoltre ricevuto il contributo statale a favore dei piccoli musei del valore di 2.685 euro, finanziamento destinato alla creazione di nuovi contenuti multimediali.

"Gli obiettivi di conoscenza di MEMO4345 non si esauriscono nel contesto del percorso di visita – spiega l’assessora alla Cultura, Michela Galvagno -, ma si completano attraverso un arricchimento della comunicazione sia online che in presenza. Per questo l’impegno per il 2024 è di continuare a proporre nuovi materiali, appuntamenti di approfondimento e momenti di incontro".

Dal 22 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 MEMO4345 osserverà un breve periodo di chiusura invernale. La riapertura è prevista nel weekend dell’Epifania, il 6 e 7 gennaio 2024; per tutto il nuovo anno seguiranno le consuete aperture il sabato e la domenica. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo, tel. 0171 266 080 - e-mail: info@memo4345.it.

Scopri di più su www.memo4345.it

MEMO4345 è un progetto del Comune di Borgo San Dalmazzo, realizzato anche con il contributo del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), nell’ambito di VERMENAGNA-ROYA (Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia ALCOTRA 2014/20), e con il contributo di Fondazione CRC per restauro e valorizzazione della ex Chiesa di Sant'Anna, grazie al Bando Patrimonio Culturale.