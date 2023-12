Saluzzo attonita per l’improvvisa scomparsa di Norberto Bianco, titolare della Drancia

Saluzzo attonita per l’improvvisa scomparsa a soli 54 anni di Norberto Bianco, colpito da un malore mentre si trovava in bici nei pressi di Valmala.

Storico titolare della birreria La Drancia in via Santa Chiara, in fronte alla Castiglia, nella parte alta della capitale del Marchesato, era molto conosciuto in città per aver diffuso l’arte birraria contribuendo a far diventare Saluzzo capitale della birra, prima della nascita dei molti birrifici artigianali sul territorio.