Estetica Valentina di Centallo entra a far parte del progetto Beautycians

Secondo una citazione dello scrittore Charles Reade “la bellezza è potere; un sorriso e la sua spada”. Ed è esattamente con queste parole che si può descrivere l’incontro con Valentina, giovane professionista del settore beauty che ci racconta una storia fatta di sorrisi, ma anche di impegno, passione e un pizzico di incoscienza.

Già perché Valentina ha aperto il suo centro ESTETICA VALENTINA a Centallo, in provincia di Cuneo, nel 2005 a soli 19 anni, a meno di un anno dalla conclusione dei suoi studi presso la SEM di Torino. Determinazione e coraggio, ma anche grande capacità di vedere e costruire il futuro. “Ogni cliente che entra nel mio centro è accolto con un sorriso. Mi rende orgogliosa il cammino che ho compiuto, certo ho iniziato giovanissima e con una buona dose di determinazione, ma oggi, quando penso che alcune mie clienti sono con me da quasi 20 anni, non posso che esserne fiera. Per me è un riconoscimento bellissimo!”. E le soddisfazioni di Valentina sono la base sulla quale costruisce ogni giorno nuovi progetti e percorsi innovativi.

Ci racconta infatti di un progetto di cui è entrata a far parte negli ultimi anni. “Sono entrata nel progetto Beautycians, un’esperienza che definirei unica. Beautycians è la prima e unica Public Company del Well-tech, nata dalla lungimiranza imprenditoriale di Cristina Davanzo, Piera Bertola e Davide Antichi che hanno dato vita alla più numerosa community di professioniste del settore estetico con oltre 6000 partecipanti. La Community è diventata in breve tempo il punto di incontro per estetiste di tutta Italia che, grazie ad una costante attività di incontri online, acquisisce la connotazione di un vero e proprio luogo di scambio e formazione.

E dalla Community nasce - nel febbraio 2022 - Beautycians S.p.A. alla quale prendono parte, sin dall’inizio e in qualità di azioniste, oltre 30 estetiste, ad oggi cresciute a più di 100. Il progetto mette al centro il ruolo dell’estetista, condividendo il comune sapere con gli esperti Beautycians, dall’esperienza di ogni singola persona nascono strategie per la creazione di nuovi prodotti, approcci metodologici, programmi formativi e strategie di comunicazione.

Un progetto che coinvolge per la prima volta e in modo diretto le professioniste del settore con un approccio di totale trasparenza per le estetiste azioniste che hanno visibilità completa su tutti i processi aziendali: studio e scelta dei prodotti, formule condivise e trasparenti, strategie di marketing e persino la formazione dei prezzi. Insomma un’esperienza che è una vera opportunità non solo per la mia attività ma l’intero settore, con una visione nuova e profondamente formativa”.

ESTETICA VALENTINA vi attende in Viale Carpano n. 1 a Centallo

PAGINA SOCIAL: https://www.instagram.com/estetica_valentina_centallo/