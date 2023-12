Domani i funerali di Andrea Cardone, giovane padre di Trinità, morto in un incidente a 39 anni

Si terranno domani, martedì 19 dicembre, alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Trinità, i funerali di Andrea Cardone, morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sabato 9 dicembre in località San Biagio di Centallo, all’età di 39 anni.

Originario di Trinità, Andrea Cardone, si divideva tra il comune del Fossanese e Nizza, in Costa Azzurra, doveva viveva con la compagna e dove operava come mobiliere. Nonostante la sua attività (che aveva cominciato con il padre Osvaldo, titolare di uno storico mobilificio trinitese, prima di intraprendere il lavoro in solitaria) fosse ultimamente concentrata in Francia, la sua presenza in paese era costante. Qui era ben voluto e apprezzato da tanti.