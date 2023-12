Eletti, per la prima volta, i consigli frazionali a Mondovì

Si sono svolte ieri, domenica 17 dicembre, per la prima volta nella storia della Città, le elezioni per i Consigli frazionali .

Lo scrutinio dei risultati si è concluso in ogni seggio, nella tarda serata di ieri e la certificazione dei risultati avverrà martedì 19 dicembre da parte dell'Ufficio Elettorale costituito presso la Segreteria Generale del Comune. L'affluenza generale nelle 9 frazioni di Mondovì che hanno votato per l'elezione dei consigli frazionali, alle ore 20 di ieri, cioè alla chiusura dei seggi, si è attestata al 31,82% degli aventi diritto al voto.

COME FUNZIONA

La figura dei "capi cantone" è stata introdotta con l’intento di favorire il processo di coesione della comunità e rispondere adeguatamente alle esigenze specifiche dei nuclei esterni al concentrico urbano.

Le frazioni interessate sono: Breolungi, Gratteria, Merlo, Pascomonti, Pogliola, Rifreddo, S. Biagio, S. Giovanni Govoni, S. Quintino – Crist – Cassanio.

I Consigli di ciascuna frazione saranno composti da cinque membri, compreso il Capo Cantone. Potevano essere eletti dai cittadini di maggiore età residenti nei rispettivi territori, come risultanti negli elenchi degli aventi diritto al voto. Tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle frazioni alla data di indizione della elezioni ed in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (candidabilità, eleggibilità, compatibilità, conferibilità), potevano essere eletti alla carica di consigliere della Frazione, ad eccezione dei Consiglieri Comunali in carica, dei membri della Giunta e del Sindaco. I consigli dovranno riunirsi almeno due volte all'anno, dovrà essere redatto opportuno verbale della seduta e gli ordini del giorno affissi o pubblicizzati nella forma ritenuta più opportuna. Le riunioni saranno pubbliche.