Modifica al regolamento dei pascoli a Castelmagno, la minoranza accusa: "Così si uccide il paese"

Nel prossimo consiglio comunale di Castelmagno è previsto all’ordine del giorno anche la modifica del regolamento per l’assegnazione e gestione dei pascoli attualmente in vigore.

"Riteniamo che le proposte di modifica presentate dalla maggioranza siano inadatte o addirittura dannose a governare l’attuale critica situazione della produzione di Castelmagno d’Alpeggio DOP e degli altri formaggi d’alpe in generale", sostengono con convinzione Piergiorgio Donadio, Carlo Isoardo ed Ezio Donadio che fanno parte della minoranza in Comune, i quali annunciano il loro voto contrario alla proposta.

"In un mondo sempre più globalizzato la grande distribuzione e l’industria alimentare controllata dalle multinazionali, mettono in grave difficoltà le piccole produzioni locali - continuano i tre consiglieri - Le eccezioni a questo processo di impoverimento della biodiversità alimentare e gastronomica, sono rappresentate dai prodotti di nicchia come il nostro storico formaggio".

Il Castelmagno, infatti, rappresenta l'eccellenza assoluta dei formaggi italiani, diventato negli ultimi anni ben più che un semplice prodotto caseario: "In esso vi sono racchiuse tradizione, cultura, storia e saperi che qui sono nati e qui devono continuare a rendere unico e popolare nel mondo il nostro paese - precisano a gran voce i rappresentanti della minoranza - Dunque è più che mai necessaria una politica amministrativa che garantisca la permanenza sul mercato di un prodotto di eccellenza e la produzione di qualità nel nostro comune".

La fama del Castelmagno ha senza dubbio contribuito a risollevare le sorti economiche della popolazione locale, in un contesto globale nel quale Coldiretti Cuneo denuncia che il 90% dei piccoli Comuni della Granda è a rischio di sopravvivenza. Dunque, non perseguire come obiettivo primario la continuità della produzione casearia di eccellenza sarebbe quasi come infliggere un colpo mortale al paese.

A produrre il Castelmagno negli anni '80 in zona c'erano 10 produttori, oggi ne sono rimasti appena un paio stanziali i quali producono il formaggio di alpeggio tutto l’anno. Durante l'estate salgono a quattro, e di questi due si fregiano in aggiunta del marchio di Presidio Slow Food.

"Alla luce di questa situazione - dicono ancora Ezio e Piergiorgio Donadio insieme con Carlo Isoardo - , reputiamo che l’attuale amministrazione guidata dall’Ing. Bianco avrebbe dovuto prendere una posizione netta per porre argine alla decadenza, almeno laddove ha voce in capitolo ed il regolamento per l’assegnazione degli alpeggi è sicuramente tra questi".

La posizione della minoranza è chiara: inserire nella proposta di modifica al regolamento pascoli un incremento rilevante del punteggio a coloro che si dichiarano disposti a produrre il pregiato formaggio negli alpeggi già dotati di relativi laboratori autorizzati alla sua lavorazione.

"Invece hanno fatto il contrario", chiude la minoranza. Che aggiunge: "Hanno eliminato il comma che assegnava 5 punti a chi si dichiarava disposto alla produzione di formaggio generico e 10 punti a coloro che si impegnavano a produrre il Castelmagno DOP di Alpeggio. Togliendo anche la possibilità di riservare esclusivamente agli ovino\caprini i pascoli più ripidi e impervi al fine di preservare la cotica erbosa di questi territori prevenendo fenomeni di erosione con conseguente dissesto idrogeologico".