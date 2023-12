A Mondovì, Saluzzo e Cuneo un'intera giornata dedicata alla vaccinazione Covid

E’ in programma per il 13 gennaio 2024 un’intera giornata dedicata alla vaccinazione COVID. Le sedi interessate saranno:

Mondovi: Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto 99, presso l’Igiene Pubblica, Saluzzo: via del Follone 4 presso Igiene (secondo piano) e Cuneo: corso Francia 10 ex Villa presso l’igiene

MODALITA’ DI ACCESSO: Con preadesione sul sito “www.ilpiemontetivaccina.it” per ricevere via SMS un appuntamento definito ;oppure accesso diretto alla vaccinazione.

L’accesso diretto senza prenotazione sarà garantito sabato 13 gennaio mattino dalle 9.00 alle 12.00 a Mondovì presso l'Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto 99 presso Servizio Igiene, Saluzzo in via del Follone 4 presso Igiene e Cuneo in corso Francia 10 ex Villa presso Igiene (secondo piano)

Per ricevere la vaccinazione è necessario NON aver ricevuto vaccini anticovid negli ultimi 6 mesi e NON aver contratto il covid negli ultimi 6 mesi. L'iniziativa non è rivolta a soggetti di età inferiore ai 12 anni.