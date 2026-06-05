Fossano, il progetto "Liberi di andare" lancia l'appello: "Cercasi volontari per garantire la mobilità dei più fragili"

Garantire la mobilità e favorire la partecipazione alla vita sociale di tutte le persone che non possono usufruire dei mezzi di trasporto pubblico. Questo il fulcro di "Liberi di andare", il progetto promosso dall’Osservatorio Barriere Architettoniche (Oba) di Fossano e rivolto ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Fossano con disabilità riconosciuta al 100%.

Il servizio viene gestito sin dalla sua nascita dalla Croce Bianca Fossano, che assicura un trasporto puntuale e continuativo. Negli anni l'iniziativa ha potuto contare sul supporto della ditta Vdl Olocco e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, a cui si sono aggiunti nel tempo il Comune di Fossano e l’Associazione Strafossan. Anche la Croce Bianca contribuisce alla stabilità finanziaria del progetto: nel consiglio direttivo del maggio 2024 ha deliberato la disponibilità di 10.000 chilometri gratuiti da utilizzare nei periodi di carenza di fondi, impegno valido fino al termine del mandato dell'attuale consiglio.

I numeri testimoniano la rilevanza dell'attività: nel corso del 2025 sono stati effettuati oltre 300 servizi, mentre nel 2026 si è già raggiunta quota 115 trasporti.

Per dare continuità al progetto, la Croce Bianca Fossano mette in campo quotidianamente mezzi e organizzazione. Tuttavia, negli ultimi anni si registra una crescente difficoltà nel reperire volontari disposti a svolgere questo servizio, che richiede costanza e sensibilità. L'associazione ricorda che la sua attività non si limita all'emergenza, ma comprende un ruolo fondamentale nei servizi sociali e di accompagnamento, permettendo a molte persone di effettuare visite mediche, mantenere relazioni e vivere la città.

L'appello è dunque rivolto a chiunque desideri contribuire, anche dedicando solo una piccola parte del proprio tempo libero. Per ricevere informazioni sulle modalità di inserimento e sull'impegno richiesto, è possibile contattare la Croce Bianca Fossano al numero telefonico 0172/634968.