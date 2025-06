Vuelta, presentata la tappa Alba-Limone Piemonte: sarà una festa del ciclismo

Ala storica del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba gremita di pubblico ieri, mercoledì 4 giugno, per la serata evento speciale di presentazione della tappa Alba-Limone Piemonte della Vuelta di Spagna, che quest’anno partirà dal Piemonte, dove si correranno, a partire dal 23 agosto, ben 4 tappe.

Quella cuneese sarà la seconda dopo la Reggia di Venaria – Novara di sabato 23 e avrà già un percorso molto impegnativo, di 157 km, a zig-zag nella Granda, con finale in salita e arrivo nella località turistica della valle Vermenagna. La terza tappa partirà da San Maurizio Canavese e terminerà a Ceres mentre il 26 agosto la Vuelta scalerà Monginevro e Lautaret, con partenza da Susa e arrivo a Voiron dopo 192 km.

Sul palco del Sociale, moderati dal giornalista Marcello Pasquero, si sono presentati i componenti del Comitato di Tappa “La Vuelta Alba”, che già da tempo stanno preparando l’evento nella capitale delle Langhe, anticipato dalla pedalata per famiglie di domenica 25 maggio e da una scenografia “umana” realizzata allo stadio di San Cassiano alcuni giorni fa, dove si è rappresentato il logo della Vuelta grazie al posizionamento fisico di centinaia di persone.

In attesa della conferenza stampa ufficiale, organizzata dalla Regione Piemonte per il prossimo 11 giugno a Torino, sono stati svelati alcuni dettagli della tappa cuneese da parte del responsabile regionale dei grandi eventi Davide Balena e ci sono stati i saluti del sindaco di Alba Alberto Gatto, della vicesindaca di Limone Piemonte Antonella Mariotti, dell’assessore allo sport del Comune di Alba Davide Tibaldi e del consigliere regionale Daniele Sobrero.

Tra i presenti in sala il prefetto Mariano Savastano, il questore vicario Saverio Aricò, il comandante della Compagnia CC di Alba Giuseppe Santoro, numerosi sindaci e amministratori locali e gli ospiti che hanno intrattenuto il pubblico in un appassionante dibattito: i giornalisti Beppe Conti e Franco Bocca e gli ex ciclisti professionisti Massimo Ghirotto, vincitore di una tappa alla Vuelta del 1989, oggi commentatore per la RAI, e Fabio Aru, l’ultimo italiano ad aggiudicarsi la Vuelta nel 2015.

Aneddoti e curiosità sul ciclismo e sull’evoluzione di questo sport hanno intrattenuto il pubblico grazie alle dirette testimonianze degli ospiti, tutti concordi nel dire che Tadej Pogacar potrà essere (fra qualche anno), incluso nella ristretta cerchia dei più grandi di sempre, dove al primo posto, per l’espertissimo Beppe Conti continua ad esserci il campionissimo, Fausto Coppi.

Il giornalista Franco Bocca ha presentato il suo libro intitolato “Il pedale nella Granda” in cui ha tratteggiato le principali figure di ciclisti cuneesi del passato, mentre Beppe Conti ha annunciato il suo prossimo “C’era una Vuelta”, che parlerà proprio della corsa a tappe spagnola.

Svelata l’opera pittorica dedicata alla tappa dell’artista albese Renato Cane, già autore di altri quadri in occasioni di passaggi albesi di Tour e Giro d’Italia.

Non resta che aspettare la partenza albese del 24 agosto prossimo, con alcuni altri eventi che precederanno una domenica storica.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi hanno commentato: “Ospitando la partenza della seconda tappa italiana de La Vuelta a España, il 24 agosto scriveremo ad Alba un’altra pagina sportiva di altissimo livello. La Vuelta a España, valida come prova dell'UCI World Tour e trasmessa in 190 paesi del mondo, porterà sotto i riflettori internazionali la città di Alba, oltre alla Regione Piemonte che ha coordinato i Comuni coinvolti nelle quattro tappe”.