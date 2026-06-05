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Attualità | 05 giugno 2026, 11:15

Dall'Olimpic Saluzzo una raccolta fondi in memoria di Rasmane Ouedraogo

L'iniziativa straordinaria promossa dall'associazione sportiva per sostenere la famiglia del 15enne scomparso prematuramente sabato scorso. Le donazioni si possono effettuare tramite bonifico o Satispay

Rasmane Ouedraogo, aveva 15 anni

Rasmane Ouedraogo, aveva 15 anni

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpic Saluzzo 1957 promuove una raccolta fondi straordinaria in memoria di Rasmane Ouedraogo, il 15enne mancato lo scorso sabato mentre si trovava insieme ai compagni di squadra in una struttura turistica di Finale Ligure, in attesa di disputare un torneo nella cittadina ligure.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alla famiglia del giovane, sostenendola direttamente nell’affrontare le spese funerarie e le pesanti difficoltà di questo momento così doloroso. Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un prezioso gesto di vicinanza, affetto e solidarietà da parte di tutto il territorio.

Le donazioni potranno essere effettuate attraverso due modalità. La prima è il bonifico bancario, intestato a Asd Olimpic Saluzzo 1957 presso l'Iban IT 95 R 03069 09606 100000157868, inserendo come causale "Erogazione liberale in memoria di Rasmane Ouedraogo".

La seconda modalità è tramite l'applicazione Satispay, inviando il denaro all'intestatario Raccolta Fondi Rasmane (gli organizzatori specificano di utilizzare questo account e non quello denominato genericamente Asd Olimpic Saluzzo).

E' possibile farlo tramite il seguente link https://web.satispay.com/download/qrcode/44992094

L’intero ricavato sarà devoluto alla famiglia, al netto delle sole eventuali commissioni tecniche di pagamento.

L’associazione tiene a ringraziare sin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare con sensibilità e generosità.

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