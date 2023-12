eVISO: Cerved Rating Agency conferma area sicurezza (classe a3.1)

eVISO S.p.A. – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica che Cerved Rating Agency S.p.A. ha confermato il rating A3.1 della società (equivalente a A- di S&P’s e FITCH e A3 di MOODY’S).

Il rating è frutto della valutazione dei seguenti fattori: (i) un sistema di governance strutturato il quale ha garantito un puntuale presidio dei rischi aziendali, soprattutto in termini di credito e liquidità; (ii) una struttura finanziaria equilibrata confermata da una PFN positiva (cassa) alla chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2023; (iii) importanti prospettive di crescita grazie all’aumento atteso dei volumi erogati nel prossimo biennio e uno sviluppo atteso delle marginalità, supportati dall’entrata a regime delle nuove condizioni contrattuali sull’intero portafoglio.

Nonostante la volatilità del mercato, in particolare nel periodo luglio 2022 – dicembre 2022, eVISO è stata in grado di mantenere un ciclo monetario equilibrato tramite la generazione di flussi di cassa a livello operativo grazie anche alle richieste di prepayment e di depositi cauzionali. In aggiunta, la Società riesce a monitorare e a gestire il rischio di credito tramite un presidio puntuale del portafoglio clienti e della gestione degli incassi, nonostante il trend inflattivo sulle commodities energetiche registrato nel corso dell’esercizio.

Cerved Rating Agency ha aggiunto che, nonostante l’attuale scenario macroeconomico unitamente ai rischi di oscillazione delle quotazioni delle commodities energetiche, la Società sarà in grado di mantenere il proprio equilibrio finanziario grazie alla crescita attesa derivante da: (i) un significativo sviluppo dei volumi power confermato dai volumi abbinati ad eVISO a dicembre 2023 pari a 1.040 GWh e dalla pipeline di volumi annuali contrattualizzati pari a 1.250 GWh; (ii) fornitura di gas anche per operatori reseller, con un primo contratto già sottoscritto a settembre 2023; (iii) aumento dei livelli di marginalità, grazie alle nuove condizioni contrattuali applicate a clienti reseller e diretti e alla maggior stabilità del settore osservata nel corso degli ultimi mesi.

Federica Berardi, chief financial officer di eVISO, ha commentato: “L'esercizio concluso a giugno 2023 è stato costellato da eventi di settore impensabili, che ci hanno messo alla prova. Ma eVISO grazie ai fondamentali economico-finanziari solidi e ad una vision strategica a lungo respiro è riuscita a mantenere tutti i propri impegni finanziari e a crescere, mettendo le basi per un 2024 di grandi sfide. Avere quindi la conferma di un giudizio di rating A3.1 ci rende molto fieri dell'operato di ogni singolo componente dell'azienda e ci motiva a far meglio".