Il quartiere Mussotto ad Alba: "Rifiuti, insediamenti abusivi e sicurezza a rischio dall'area ex Barberis-Sam fino al lungo Tanaro"

In strada Riondello i new jersey sono stati spostati

A distanza di tempo, la situazione di strada Riondello e delle aree circostanti continua a peggiorare. Giovanni Lano, presidente del comitato di quartiere di Mussotto, raccoglie le segnalazioni dei residenti e denuncia: "La situazione si è aggravata. Abbiamo inviato una lettera alla Giunta per sollecitare un sopralluogo, che si è svolto lunedì 10 febbraio con il sindaco Alberto Gatto e gli assessori Edoardo Fenocchio e Davide Tibaldi. Hanno potuto vedere con i loro occhi il degrado che persiste nell’area ex Barberis-Sam, nei pressi del cavalcavia e lungo la sponda sinistra del Tanaro".

Dall’area di strada Riondello si arriva fino al Lago San Biagio e alla futura rotonda di Scaparoni, che dovrà prevedere un accesso regolamentato per i pescatori. Qui, però, si ripresenta un problema annoso: "I camion passano indisturbati e scaricano rifiuti. Sotto il cavalcavia è presente un pozzetto: era stato ripulito, ma ora è di nuovo pieno di lastre di amianto".



Negli anni si era cercato di intervenire con misure di contenimento, tra cui la regolamentazione del transito veicolare e l’installazione di new jersey e sbarre manuali, affidando le chiavi solo a chi ne ha diritto, come i pescatori e i proprietari di terreni. Tuttavia, i blocchi stradali sono stati spostati: "Vanno riposizionati al più presto per impedire accessi illeciti".

Due telecamere di sorveglianza collegate alla centrale operativa sono state installate per contrastare lo sversamento abusivo di rifiuti, ma Lano solleva un altro problema: "Speriamo possano servire, ma ci vorrebbe un responsabile che facesse dei sopralluoghi e verificasse la situazione della zona".

Un’altra questione riguarda la presenza di nomadi nell’area, con condizioni di vita estremamente precarie. "Risulta difficile dire quanti siano, perché l’accesso incontrollato porta continui nuovi arrivi. Ci sono mamme con bambini senza acqua potabile: sono costrette ad attingerla da bidoni, dove si è già formata una patina verde. Inoltre, alcuni soggetti possiedono cani tutt’altro che pacifici, rendendo impossibile ai cittadini passeggiare in sicurezza".

Lano racconta anche l’incontro con il sindaco, spiegando che gli ha fatto presente come fosse necessario un sopralluogo per comprendere appieno la gravità della situazione. Il primo cittadino ha accolto l'invito e ha potuto constatare di persona le difficoltà in cui versano numerose famiglie. Di fronte a questa realtà, ha riconosciuto la necessità di interventi tempestivi per ristabilire condizioni dignitose nell'area.

Per il comitato di quartiere, la soluzione sarebbe quella di individuare un'area dove concentrare gli insediamenti, garantendo i servizi essenziali e, al contempo, evitando che la situazione si estenda a nuove zone. Il problema non si limita alle presenze umane: "Sempre nel Mussotto sono spuntate case prefabbricate abusive, su terreni sia comunali che privati".

Un altro nodo critico è l’accesso indiscriminato alla strada che costeggia il Tanaro. "I blocchi e le barriere installati sono stati rimossi. I camion entrano senza alcun controllo e abbandonano materiali di ogni tipo, anche pericolosi. Abbiamo chiesto il ripristino dei blocchi e l’assegnazione di un responsabile per il controllo delle telecamere".

Lano conclude con un appello: "Noi Mussottesi vorremmo tornare a usufruire di quest’area come uno spazio verde sicuro, senza rifiuti pericolosi e degrado. Se ci sono intoppi burocratici od ostacoli, devono essere risolti senza aspettare mesi o anni. Sotto il cavalcavia bisognerebbe anche ripristinare una tubazione che porta l'acqua di scarico direttamente nel Tanaro. Alba punta molto sul decoro urbano per il turismo, ma chi transita sulla tangenziale e abbassa lo sguardo cosa penserà di questa situazione?".