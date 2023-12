Fondazione CrSaluzzo fa gola a Fondazione CrCuneo

Non poteva passare inosservato quel tavolo, in un noto ristorante di Cuneo, al quale sedevano rappresentanti delle Fondazioni delle Casse di Risparmio di Cuneo e Saluzzo.

A rappresentare Fondazione Cuneo il presidente Ezio Raviola con il segretario generale Roberto Bertola. Per Saluzzo il presidente Mario Anselmo insieme alla vicepresidente Luisa Frandino e al componente del cda Giuseppe Costa.

Improbabile che si sia trattato di un semplice scambio di auguri natalizi, visto che il tema “fusione” torna, periodicamente, a fare capolino.

La Fondazione Saluzzo ha un patrimonio di oltre 60 milioni di euro che fa gola a Cuneo, la quale Fondazione – come contropartita – assicurerebbe copiose erogazioni al territorio.

La questione era già stata posta in passato dal presidente Giandomenico Genta all’allora collega saluzzese Gianni Rabbia, ma non se ne era fatto nulla.

Dopo l’elezione di Anselmo alla guida della CrSaluzzo, Cuneo era tornata alla carica nel corso dell’estate riproponendo il tema all’attenzione del nuovo consiglio di amministrazione saluzzese.

Il modello di “fusione per incorporazione” dovrebbe ricalcare per sommi capi quello avvenuto nel marzo del 2019 per Bra, la cui Fondazione infatti da quasi quattro anni non esiste più essendo stata assorbita da Cuneo.

I vertici di Cuneo sono prossimi alla scadenza (tra quattro mesi ci sarà il rinnovo degli organi) e per questa ragione vorrebbero avere da Fondazione Saluzzo delle risposte, per quanto di massima, a stretto giro di posta, pare addirittura entro gennaio.

Una tabella di marcia che Saluzzo difficilmente potrà rispettare – ammesso che ci sia un reale interesse alla proposta di Cuneo i cui dettagli ovviamente non sono al momento noti – anche perché gli organi, cda e organo di indirizzo, non si sono mai pronunciati in merito né risulta siano stati resi edotti.

Essendo poi la Fondazione Saluzzo costituita per metà su base assembleare, l’assemblea dei soci dovrà essere coinvolta e non si potrà pronunciare se non a fine aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

Proprio in concomitanza col rinnovo di consiglio generale, consiglio di amministrazione e presidenza della Fondazione Cuneo.