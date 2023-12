Costigliole Saluzzo, partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido

Sono stati avviati in settimana i primi lavori preparatori per la costruzione del nuovo asilo nido di Costigliole Saluzzo. L'edificio si realizza nel terreno di proprietà comunale tra via Divisione Cuneense e corso Piemonte.

"Questo permetterà di avere il servizio in una zona vicina al centro e comoda per le famiglie – spiega Nicola Carrino, vicesindaco con delega a bilancio e patrimonio comunale –. Allo stesso tempo concorrerà alla riqualificazione di questa parte di Costigliole Saluzzo, chiamata anche 'borgo nuovo'".

"Siamo soddisfatti dell'avvio dei lavori, finanziati dal Pnrr nell'ambito delle misure destinate a implementare i servizi per le famiglie", dice ancora il vicesindaco.

Il finanziamento ottenuto dall'ente è stato di oltre 1 milione di euro.