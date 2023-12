Bra, serata evento al Caffè Letterario con Sebastiano Ramello: «L’importante non è dove andare, ma andare»

Sebastiano Ramello nasce nel 1973 a Fossano. Fin dalla più giovane età viaggia alla scoperta del mondo nei modi più svariati. Prima in Europa, poi in Messico per approdare infine in Asia. Esplora l’India, per un anno e mezzo in sella ad una vecchia motocicletta Royal Enfield del 1973, collaborando come fotoreporter con una giornalista italiana. Visita svariate volte il Nepal seguendo il movimento maoista e l’abdicazione della monarchia affianco a Prachanda, che sarà poi il primo “Primo Ministro nepalese” e, in seguito, per motivi lavorativi, trascorre molto tempo ad Hong Kong e poi in Cina. Qui intraprende un lungo percorso alla scoperta delle peculiarità e delle complesse tradizioni del Paese, che gli hanno ispirato il libro “La Maschera”. Alterna le visite in Asia a quelle nel Nord America. Scrive per riviste enogastronomiche, in Italia, Hong Kong e Stati Uniti (i suoi articoli sono tradotti in inglese e cinese). Ha dato vita alla prima ricerca al mondo che indaga il rapporto tra intolleranza alimentare e vino. Si dedica alla scrittura e all’attività outdoor, principalmente al kayak alpino. Vive a Centallo in un vecchio disco club “El Loco” adattato in un loft di campagna. Spesso lo si vede scorrazzare tra le Alpi in sella alla sua amata Harley Davidson. Insomma, un personaggio poliedrico e dinamico che avrà modo di stupirci ancora.