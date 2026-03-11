San Pietro di Monterosso Grana: il mistero del quadrante solare del 1727 di Josepus Ceaglius

In occasione dell’equinozio di primavera, venerdì 20 marzo, ore 21, l’Ecomuseo Terra del Castelmagno propone una conferenza divulgativa sulle opere dell’artista Josepus Ceaglius, pittore di meridiane nelle valli occitane del Cuneese.

La conferenza, curata da Fabio Garnero, architetto gnomonista di Solaria Opere, verterà sulla figura dell’artista Josepus Ceaglius, attivo tra il 1678 e il 1727 e le sue opere. Il Ceaglius, infatti, durante gli anni di attività si è spostato dalla Valle Maira al Saluzzese, quindi nel Saviglianese, Fossanese fino a raggiungere il Monregalese.

Dalle ricerche condotte, sul territorio della Provincia di Cuneo sono oltre 25 i quadranti del Ceaglius censiti, con opere che vanno dal 1678 al 1727. Una di queste, sconosciuta ai più, si trova proprio a San Pietro di Monterosso Grana, nascosta all’interno della Parrocchiale di San Pietro in Vincoli, preziosa testimonianza delle varie stratificazioni storiche realizzate nell’edificio nel corso degli anni.

Il quadrante nascosto del Ceaglius, datata 1727, è precedente al quadrante solare che attualmente figura della parete laterale della Chiesa data 1824 con il motto “Chi dell'ora non si cura, il suo ben sempre trascura”.

L’appuntamento del 20 marzo celebra il momento dell’anno in cui il sole si trova sulla verticale dell’equatore, segnando quindi l’inizio della primavera. In stretta connessione e continuità con le passate edizioni della rassegna realizzate in collaborazione con Fabio Garnero e Maria Grazia di Solaria Opere che ci hanno visto celebrare insieme i 200 anni della meridiana di San Pietro con la costruzione collettiva di un orologio solare analemmatico sulla piazza del paese.

Fabio Garnero nasce e vive con la sua famiglia nella storica città di Saluzzo. Architetto di formazione, si specializza in gnomonica, l’arte di costruire gli orologi solari, diventando uno dei massimi esponenti del settore e restauratore. Ha curato la pubblicazione di diversi volumi e testi divulgativi sulle meridiane; la sua prima pubblicazione descrive il patrimonio artistico delle porte della sua città, nel 2022 con i suoi firma il libro “Pirati – Una famiglia e l’incubo Covid” edito da Echos Edizioni.

Nel 2023 viene inserito tra gli artigiani in via di scomparsa dalla fondazione Cologni di Milano che nel 2024, in occasione del Design Week, lo celebra con un inserto speciale all’interno del semestrale “Mestieri d’Arte” presentato a villa Mozart di Milano.

L’appuntamento gratuito si terrà presso il Museo Terra del Castelmagno (Via Mistral 89, San Pietro di Monterosso Grana), alle ore 21. Per chi lo desidera potrà cenare prima all’Oste de Senpìe con menù convenzionato (antipasto, primo, dolce e caffè - €20 bevande escluse).

È gradita la prenotazione al +39 3294286890 o a expa.terradelcastelmagno@gmail.com o su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/josepus-ceaglius .

Questo appuntamento fa parte della dodicesima edizione della rassegna EXPA - Esperienze X Persone Appassionate realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.