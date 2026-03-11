A Cuneo il Rotary non parla solo di progetti: promuove arte, storia e confronto civico

Quando si parla di Rotary si pensa spesso, e giustamente, alle numerose attività di servizio, ai progetti in ambito sanitario e al sostegno concreto alle comunità. Ma il Rotary è anche cultura, dialogo e crescita civica. Con questo spirito il Club continua a promuovere momenti di approfondimento e di incontro aperti ai soci ed ai loro invitati.

Tra le iniziative recenti, grande interesse ha suscitato la visita guidata alla mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione”, ospitata presso il Complesso Monumentale di San Francesco in via Santa Maria 10 a Cuneo.

Il Club desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC per aver reso possibile questa esperienza culturale di grande valore, condotta in modo eccellente dalle guide Serena De Gier e Domenico Olivero, che hanno accompagnato i partecipanti in un affascinante percorso tra arte, storia e collezionismo.

Un ulteriore momento di riflessione civica è stato l’incontro dal titolo “SÌ o NO: confronto sul referendum giustizia 2026”, dedicato al referendum che il 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini a esprimersi su una riforma costituzionale riguardante l’organizzazione della magistratura e la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

[Avvocato Gianmaria Dalmasso]

Il tema è stato approfondito in un confronto aperto con i soci avv. Gianmaria Dalmasso e avv. Antonio Carbonelli, offrendo un’occasione di informazione e dialogo su un tema di grande rilevanza istituzionale. Il dibattito è stato condotto dal presidente Daniel Gallina.

[Avvocato Antonio Carbonelli]

Presente alla serata anche il Socio del Club Gustavo Witzel, Magistrato già Presidente di Sezione della Corte d’Appello, al quale il Presidente Gallina ha dato la parola per un interessante intervento.

Il Club desidera inoltre esprimere una speciale riconoscenza al socio Gianfranco Mondino, con il conferimento di una Paul Harris, Socio da sempre protagonista di importanti iniziative a favore del Rotary Club Cuneo 1925 e del territorio.

[Gianfranco Mondino]

Come ricordato dal presidente Daniel Gallina: “Per le generose offerte raccolte in occasione del Natale di Solidarietà a favore dell’Ucraina, devolute tramite la Fondazione CRF, e per il costante impegno nel promuovere lo spirito rotariano attraverso iniziative di grande valore umano e culturale come il Museo Diffuso.

Un sentito ringraziamento a Gianfranco Mondino per averci offerto la visita al Palazzo della Fondazione e la splendida serata al Palazzo Righini, momenti di condivisione che hanno rafforzato il senso di amicizia e di servizio del nostro Club.

Con gratitudine per tutto ciò che fai da molti anni con dedizione, generosità e autentico spirito rotariano a favore del Club.”

Il Rotary continua così a confermare la propria vocazione: servire la comunità non solo attraverso i progetti solidali, ma anche promuovendo cultura, partecipazione e amicizia tra le persone.