A Savigliano appuntamenti speciali per scoprire Klimt

Prosegue la mostra “Gustav Klimt – Segno e visione”, visitabile fino al prossimo 3 maggio a palazzo Muratori-Cravetta. L'esposizione si arricchisce di alcuni momenti speciali, pensati per approfondire la figura e l'arte di Klimt e comprendere a fondo la bellezza delle opere esposte.

Sabato 14 e domenica 15 marzo, alle 15.30, l'Assessorato alla cultura – in collaborazione con l'Ufficio turistico – propone una “visita alla mostra con il collezionista” Fiorenzo Silvestri. La visita è compresa nel biglietto d'ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it .

Martedì 24 marzo e martedì 14 aprile, alle 15, sempre a palazzo Muratori-Cravetta, sono invece in programma le “lezioni klimtiane”. Sempre organizzato dall'Assessorato alla cultura, questo appuntamento è riservato agli iscritti Unitre.