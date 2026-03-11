La Camera di Commercio di Cuneo sigla l'intesa per le terre alte con i quattro GAL provinciali

Rafforzare il tessuto imprenditoriale delle terre alte e collinari, promuovere la biodiversità e accelerare la transizione digitale e green. Sono questi gli obiettivi centrali del nuovo Protocollo d’Intesa 2026-2027 siglato tra la Camera di commercio di Cuneo e i quattro Gruppi di Azione Locale (GAL) della provincia.

L’accordo, firmato dal presidente camerale Luca Crosetto insieme ai presidenti dei GAL Raffaella Giordano (Valli Gesso Vermenagna e Pesio), Massimo Gula (Langhe Roero Leader), Mario Bovetti (Mongioie) e Aurelio Blesio (Tradizione delle Terre Occitane), sancisce una cooperazione istituzionale strategica volta a ottimizzare le risorse e a semplificare i processi amministrativi per le imprese del territorio.

Il Protocollo si sviluppa su tre direttrici prioritarie in linea con il Green Deal europeo, ponendo al centro la sostenibilità e la biodiversità attraverso azioni di sensibilizzazione per le imprese agroalimentari volte a creare reti solide tra agricoltura, artigianato e turismo.

Questo impegno si intreccia con le attività di studio per trasformare le aree rurali in moderni "Smart Village", favorendo l'integrazione di servizi innovativi e nuovi partenariati locali tra pubblico e privato per poi completarsi con un percorso biennale dedicato alla filiera Foresta e Legno che, dopo un'analisi del sistema provinciale nel 2026, culminerà nel 2027 con il lancio di un progetto operativo concreto a sostegno del territorio.

“Con la firma di questo Protocollo vogliamo ribadire con forza che il futuro della nostra provincia passa inevitabilmente attraverso la valorizzazione delle aree rurali e montane", dichiara Luca Crosetto, presidente della Camera di commercio di Cuneo. "Non si tratta solo di un sostegno economico, ma di una vera alleanza strategica con i GAL per dare alle nostre micro e piccole imprese gli strumenti necessari per competere in un mercato che chiede sempre più sostenibilità e innovazione. Vogliamo che i nostri borghi diventino laboratori di modernità, i cosiddetti 'Smart Village', dove la tradizione del saper fare si sposa con le tecnologie digitali. L'investimento sulla filiera del legno e sulla biodiversità dimostra la nostra volontà di trasformare i vincoli geografici in opportunità di crescita economica e sociale per tutto il territorio cuneese.”

“L’attività di condivisione e progettazione comune fra la Camera di Commercio di Cuneo e i 4 GAL cuneesi è molto preziosa e fondamentale dal punto di vista strategico", commenta Massimo Gula, presidente del GAL Langhe Roero Leader "perché consente di affrontare temi di rilevanza provinciale ispirandosi a metodologie comuni e con una visione di area vasta, con la possibilità di declinare azioni e contenuti concreti in modo coerente con le peculiarità dei diversi territori su cui operano i 4 GAL”.

Il presidente del G.A.L. Mongioie, Mario Bovetti, ringrazia la Camera di Commercio di Cuneo che consolida la collaborazione con i quattro GAL cuneesi, sostenendo la crescita economica e la competitività del territorio montano rurale, operando come motore di sviluppo per la tutela dell’interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dei sistemi economici locali.

“Gli ambiti tematici su cui si lavorerà nel biennio 2025 e 2026 - Sostenibilità e biodiversità, Smart Village e Filiera foresta e legno - permetteranno di realizzare e sostenere azioni comuni per lo sviluppo del territorio e per il sostegno e il rafforzamento del proprio sistema imprenditoriale, nel rispetto della Strategia di Sviluppo Locale del G.A.L. Mongioie.”

Il presidente del Gal Tradizione delle Terre Occitane Aurelio Blesio sostiene che “Il processo di coinvolgimento concreto dei 4 GAL cuneesi, confermato dalla Camera di commercio di Cuneo anche per il prossimo periodo, permetterà di mettere in atto azioni condivise di interesse per tutto il territorio Leader provinciale, allargando le tematiche affrontate alla filiera legno, di grande interesse per gli enti collinari e montani e per le imprese”.

Raffaella Giordano, presidente del Gal Valli Gesso, Vermenagna e Pesio, evidenzia che “Il nuovo protocollo consolida la collaborazione con l’Ente camerale e consente lo sviluppo di importanti sinergie con la programmazione europea Alcotra che vedrà nello specifico il nostro territorio coinvolto nella sperimentazione di una rete di smart village a livello transfrontaliero”.