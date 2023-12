Volley Femminile: rivedi l'ultima puntata di "TimeOut" con Serena Scognamillo, Beatrice Agrifoglio, Sofia Ferrarini e Alessandra Fissolo (VIDEO)

"Time Out" ha chiuso gli impegni del 2023 con una ricca puntata, la 10^ stagionale. Il format sul volley femminile di serie A, ideato e prodotto dal gruppo editoriale More News, dopo la pausa per le Festività Natalizie, tornerà nel nuovo anno e precisamente venerdì 12 gennaio. Nell'ultima puntata, ospite del giornalista Matteo La Viola, c'era il libero della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo Serena Scognamillo.

Tre, invece, i collegamenti esterni e che hanno avuto come protagoniste la palleggiatrice del Bisonte Firenze Beatrice Agrifoglio, la centrale dell'Esperia Cremona Sofia Ferrarini e la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo.

Rivedi insieme a noi l'ultima puntata dell'anno