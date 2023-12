Servizi a domanda individuale: ad Alba nel 2024 la copertura aumenta del 2%

Tutte le attività gestite direttamente dal Comune di cui non vi è un obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale prendono il nome di servizi pubblici a domanda individuale.

Ad esempio, compresi fra i servizi a domanda individuale vi sono gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, i teatri, i parcheggi comunali e le mense.

Recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti dal Comune per l’erogazione di questi servizi non è possibile, ma tutti gli anni le amministrazioni lavorano però per aumentare le coperture economiche.

Ad Alba ci sono servizi la cui copertura dei costi è notevole ed altri che non vengono coperti altrettanto efficacemente, ma una buona notizia generale riguarda il tasso di copertura in percentuale, la cui crescita stimata è del +2%.

Tale risultato porta la percentuale di copertura dei costi per l’erogazione di servizi a domanda individuale nel Comune di Alba al 64.61%. Durante l’ultima seduta annuale del Consiglio comunale tenutasi ad Alba giovedì 21 dicembre, è stato fornito anche il dettaglio delle coperture previste per l’anno 2024.



Gli asili nido, per esempio, comportano una spesa di 416.000 euro a fronte di un recupero per il Comune di Alba di 164 000 euro – la copertura per questa voce è del 39%. I corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport e altre discipline supportati hanno un costo di 270 000 euro e un’entrata nelle casse comunali di 128 000 euro, con una copertura al 47%. Per gli impianti sportivi Alba conta all’incirca sul 50% di copertura – €140 000 di spesa e €70 000 di entrata.

Riporta l’assessore Ferrero: “Le mense a pagamento hanno una copertura quasi totale del 90%, mentre le mense scolastiche ci danno un mancato introito di circa 400 000 euro: una forte mancanza di incassi che comunque ha una percentuale di copertura del 74%. Il teatro ha una copertura del 67% (€570 000 di costi e €365 000 come entrate)”.

Musei ed enoteca registrano il 61% di copertura. L’unica voce in attivo è quella riguardante i trasporti e pompe funebri, perché a fronte di un costo di €10 000 si stimano entrate per €15 000.

In totale, il Comune di Alba prevede di affrontare costi relativi ai servizi a domanda individuale per 3.5 milioni di euro e si aspetta entrate per 2.6 milioni.