Rinvenuto ordigno bellico a Terme di Valdieri, chiusa la strada verso il Valasco

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 dicembre, un ordigno esplosivo metallico, presumibilmente residuo bellico, è stato rinvenuto a Terme di Valdieri da un passante.

In fermento per il presepe vivente di Andonno, l'amministrazione si è dovuta dividere per seguire la questione. In particolare, il sindaco Guido Giordana con il comando dei carabinieri di Valdieri si è immediatamente recato in zona per un sopralluogo. Una volta accertato il ritrovamento a ridosso della strada comunale che costeggia la struttura termale, è stata quindi delimitata l'area ed emessa l'ordinanza di chiusura strada in direzione Valasco sia pedonale che veicolare.

“Vista l'urgenza ho immediatamente fatto richiesta alla Prefettura di Cuneo per un celere intervento degli artificieri per la bonifica” dichiara il sindaco Giordana. Fino a quel momento, il tratto di strada opportunatamente delimitato e segnalato, rimarrà chiuso al transito di veicoli e pedoni, ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Rimane raggiungibile la strada verso Pian della Casa. Per raggiungere a piedi il Valasco esiste una deviazione alternativa.