Elezioni Rifreddo, il vicesindaco uscente Elia Giordanino ufficializza la candidatura

"Una squadra compatta e in sintonia, con volti già noti e volti nuovi per permettere di continuare a migliorare il nostro paese e portare a compimento le numerose opere iniziate in questi anni, in primis il Polo dell’infanzia. Inoltre non mancheranno nel nostro programma attenzioni alle strade e alle zone periferiche del paese, interventi contro il dissesto idrogeologico e il mantenimento dei servizi per i cittadini e per il mondo della scuola, in modo da continuare a mantenere attrattivo il comune di Rifreddo per i giovani e le famiglie" - sottolinea il candidato sindaco Elia Giordanino. - "In questi anni si è rafforzato molto il rapporto tra l’ente pubblico e il mondo associativo e sociale, per permettere alle persone di poter esprimere al meglio i loro bisogni, le loro idee e le loro aspettative sul futuro del nostro paese. La partecipazione attiva sul territorio è notevole e i cittadini collaborano per gli eventi e i progetti attivi sul nostro territorio. L’invito ai rifreddesi è di andare a votare per continuare un percorso intrapreso in questi cinque anni, che necessita di nuovi input e idee innovative per i prossimi anni."