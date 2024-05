A Savigliano un incontro dedicato al benessere attraverso il fitwalking

Sabato 18 maggio è in programma al Parco Graneris di Savigliano una dimostrazione gratuita di cammino/Fitwalking con Giorgio e Maurizio Damilano.

Appuntamento a partire dalle ore 9,30 nell’area vicina alla Bocciofila “Vita Nova” in Viale del Sole, sarà possibile chiedere informazioni e conoscere meglio da disciplina. Alle ore 10,30 è prevista una camminata all’interno dei sentieri del parco.

Per i più piccoli (5 – 10 anni), a partire dalle ore 10, sono previsti giochi ed animazione con Andrea Caponnetto.

La partecipazione è GRATUITA.

L’incontro è parte del progetto “BenEssere in Cammino – Savigliano laboratorio di buone pratiche” patrocinato dalla Città di Savigliano e dall’ASL CN1, con la collaborazione della sezione FAND di Savigliano Fossano Saluzzo e del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. L’iniziativa si pone l’obiettivo ambizioso di promuovere la salute attraverso la promozione di uno stile di vita attivo.

La comunità scientifica ha acclarato i numerosi benefici per la salute derivanti dall’adozione di uno stile di vita attivo, praticare esercizio fisico con regolarità è uno strumento valido per prevenire molte patologie, contribuisce ad abbassare i valori della pressione arteriosa e quelli dell’ipercolesterolemia, a prevenire malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete, osteoporosi; contribuisce, inoltre, al benessere psicologico riducendo ansia, depressione e senso di solitudine.

Tra le motivazioni che speso si adducono per non abbandonare alcune abitudini poco salutari ci sono il costo, la mancanza di tempo, gli orari che mal si conciliano con impegni e lavoro, il progetto vuole proporre una soluzione. Il cammino, meglio se praticato con vigore e la corretta postura, è un esercizio fisico alla portata di tutti, non richiede un equipaggiamento costoso, può essere praticato nel rispetto delle proprie esigenze organizzative in molti luoghi speso disponibili nelle vicinanze del lavoro o della propria abitazione e gratuiti come un parco pubblico, una pista ciclo-pedale, un’area verde o una strada poco trafficata. Tutto sta qui nel cominciare… con il piede giusto.