Al CfpCemon superate le 2500 ore di formazione in ambito forestale: "Un sentito grazie a chi ha collaborato"

Il mondo è cambiato parecchio da quando, nel 2010, il Cfpcemon introdusse nel proprio catalogo formativo i moduli per Operatore Forestale, Operatore in Tree Climbing e Ingegneria Naturalistica. Ciò che non è mutato affatto è la collaborazione che l'ente ha mantenuto con i tecnici di Aifor, collaborazione che ha consentito di superare, ad aprile 2024, le 2500 ore complessive di formazione erogate in questo ambito.

Tra marzo e aprile, infatti, si sono svolti a Mondovì, Roccaforte e Chiusa di Pesio, i corsi finanziati dall’ultimo sportello del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022: il modulo F3 Utilizzo sicuro della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento e i moduli G1 e G2 per Operatore in tree climbing.

“La formazione nel settore forestale - spiega il Direttore Marco Lombardi - è parte integrante del nostro progetto "Una montagna di Formazione", in cui confluiscono tutte le offerte formative e le iniziative culturali realizzate per questo specifico canale tematico. L’ottima riuscita di questa ultima tranche di corsi è stata ancora una volta merito di uno stretto lavoro di squadra per cui voglio ringraziare sia gli istruttori AIFOR, che confermano il loro impegno costante ad una formazione di eccellenza, sia gli enti e i privati che hanno messo a disposizione gli spazi e i cantieri dove svolgere le esercitazioni pratiche. In particolare il nostro grazie va al Comune di Mondovì, al Comune di Chiusa Pesio, al Parco del Marguareis delle Aree Protette Alpi Marittime e a Pastorelli Legnami”.

Il progetto formativo appena concluso, come detto, era l’ultimo realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2022 (Totale dal Progetto Formativo 84.648,64 € - ammesso a finanziamento 67.718,91 €).

In attesa del prossimo bando, presumibilmente previsto per l'inverno 2025, il Cfpcemon sta organizzando nuovi corsi a pagamento per soddisfare la domanda di formazione non coperta dai finanziamenti, garantendo la stessa qualità anche a coloro che non possono accedere ai corsi finanziati.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web del Cfpcemon o contattare la sede di Mondovì al numero 017442135, facendo riferimento a Erika Cecchini. Maggiori dettagli su https://bit.ly/unamontagnadiformazione.