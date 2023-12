Anno intenso per i Vigili del Fuoco volontari di Ceva: effettuati 234 interventi in 38 comuni

Un 2023 denso di interventi quello che sta per chiudersi per i Vigili del Fuoco Volontari di Ceva, che, con spirito di abnegazione e passione, mettono a disposizione il proprio tempo a servizio della comunità su 24 comuni del territorio.

Sono stati 234 gli interventi effettuati nel corso dell'anno che sta per concludersi, con 243 richieste (alcune non effettuate perché le squadre erano già impegnate in altre operazioni, ndr) in 38 comuni diversi e sull'autostrada A6. Le richieste di intervento in provincia, quest'anno, hanno registrano un calo di circa mille interventi, rispetto all'anno precedente.

L'organico del distaccamento di Ceva al momento conta 21 unità operative di cui cinque capi squadra. Vi sono poi cinque unità in attesa di decreto e due che stanno frequentando il corso e che dovrebbero entrare a far parte del gruppo nei prossimi mesi.

Oggi pomeriggio, sabato 23 dicembre, i Vigili del Fuoco di Ceva hanno organizzato un momento di incontro con il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, per scambiarsi gli auguri natalizi, cui era presente anche il consigliere di Fondazione CRC, Massimo Gula.

Occasione anche per ringraziare Enrico Amerio e Silvio Bagnasco che quest'anno hanno raggiunto il traguardo dei 15 anni di servizio come volontari dei Vigili del Fuoco e tutti coloro che, negli anni, sono vicini al distaccamento, Fondazione CRC, il Banco Azzoaglio, il Comune di Ceva e l'associazione cebana "Amici Vigili del Fuoco Volontari - Davide Amerio onlus", che ha da poco rinnovato il direttivo (leggi qui).

[Da sinistra: Alessio Olivero, Enrico Amerio e Diego Fridella]

Il distaccamento è aperto ad accogliere nuovi volontari residenti nell'area Cebana che siano disponibili a mettersi a servizio della comunità: gli interessati possono chiedere informazioni attraverso la pagina Facebook (clicca qui).

Ricordiamo inoltre che, nella prossima dichiarazione dei redditi, per chi volesse è possibile inserire il codice fiscale 03254430048 appartenente all’associazione cebana “Amici dei vigili del fuoco volontari Davide Amerio Onlus” e donare così il 5x1000.

L’intero distaccamento di Ceva, da cui emerge soddisfazione per questo 2023 che sta per concludersi, intende rivolgere a tutti i più sinceri auguri di buone feste, ricordando che, come sempre, è vicino a tutti i cittadini.