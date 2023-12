Buon Natale da Haiti: il videomessaggio di Padre Massimo Miraglio

“Auguri di buon natale e felice 2024! Che sia veramente un anno di speranza in cui i sogni che abbiamo si possano realizzare”. È l'augurio che ci arriva direttamente da Haiti. Ce lo ha inviato Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano originario di Borgo San Dalmazzo, da ormai 20 anni in missione sull'isola. Mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia, ad agosto è diventato parroco della Madonna del Perpetuo Soccorso, una comunità di quattromila anime isolate in montagna.

Ecco il suo video