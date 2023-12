Un successo l'edizione 2023 del Natale di Solidarietà di Cuneo

Grande è la solidarietà dei Soci di alcune delle Associazioni benefiche cuneesi coinvolte nell’ iniziativa “NATALE DI SOLIDARIETA’ 2023”.

Grazie alla donazione ricevuta da

Rotary Club Cuneo

Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare

Distretto Rotary 2032

Fondazione Lovera Onlus Cuneo

Caritas Diocesana di Cuneo

Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV

Avis Comunale Cuneo

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda

Soroptimist Cuneo

Zonta Club Cuneo

Rotaract Club Cuneo Provincia Granda

Sono stati consegnati, il giorno domenica 24 dicembre, n° 361 pasti a 131 famiglie in difficoltà.

Inoltre grazie ai giovani del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, ogni famiglia è stata omaggiata di un panettone.

I bimbi delle famiglie hanno ricevuto in regalo un giocattolo (totale n° 79 giocattoli), acquistato con cura in base all’età dei piccoli, incartato ed etichettato in modo personalizzato. Ai neonati ed ai bimbi piccoli (totale 10 bimbi) sono stati donati dei vestitini.

Alcuni giochi dei bimbi sono stati omaggiati dal Distretto Rotary 2032, altri sono stati acquistati dai negozianti di Cuneo ed i vestitini per i piccoli sono stati acquistati da una Socia del Rotary Club Cuneo.

I ristoranti coinvolti, che hanno cucinato con cura il ricco menù di Natale, a cui va il nostro ringraziamento, sono:

Cit Ma Bel - Cuneo

I Goliardi – Madonna dell’Olmo Cuneo

Il Grill del Lovera - Cuneo

La Volpe dalla pancia piena - Cuneo

Open Baladin - Cuneo

I ristoratori inoltre si sono organizzati per abbinare a ogni pasto il gioco per il bimbo o bimba della famiglia e hanno effettuato le consegne alle famiglie segnalate dalle Associazioni coinvolte dal progetto, vestiti da Babbo Natale.

Un sentito grazie va rivolto a chi ha donato un contributo per l’importante iniziativa, ai ristoratori che hanno preparato i pasti, e organizzato la consegna, ed a tutte le persone che con un grande cuore hanno fatto sì che 131 famiglie di Cuneo e frazioni limitrofe, potessero ricevere questo regalo.

Con l’augurio che questa collaborazione associativa possa continuare per la valorizzazione e lo sviluppo della Collettività e del territorio.