Alba programma le opere del 2024 con interventi su piste ciclabili, casa di quartiere, aree verdi e impianti sportivi

Il programma 2024 dei lavori pubblici predisposto dall'Amministrazione albese al suo ultimo anno prima della tornata elettorale della primavera prossima è stato tra i punti affrontati nel corso dell'ultimo Consiglio comunale dei giorni scorsi. Il Piano delinea come verranno impiegati i fondi derivanti per 2,3 milioni di euro dalle alienazioni, per 1,150 milioni di oneri di urbanizzazione e per 100.000 euro dalla monetizzazione dei parcheggi, per un totale di 3,6 milioni di euro.

Il Programma è quindi soltanto uno “spaccato” dei lavori pubblici previsti, in quanto non sono ancora inserite tutte quelle opere che vengono realizzate con fondi europei, statali e regionali (PNRR, FESR, ecc..) e con fondi propri del Comune derivanti dall’avanzo di amministrazione.

Due tra i più importanti interventi avranno a che fare con lo sport: un milione di euro è destinato per il rifacimento della pista di atletica dell'impianto "Augusto Manzo" di San Cassiano, 500.000 euro per la copertura della tribuna della tribuna dello stadio "Michele Coppino". Infine 150.000 euro per opere di manutenzione degli impianti sportivi cittadini.

Una voce importante riguarderà la costruzione della casa delle associazioni in viale Masera, all'interno di un edificio di proprietà comunale per una spesa di 700.000 euro. La superficie sarà di oltre 400 metri quadrati, in cui verranno ricavate 16 sale e il blocco dei servizi. Nell'ambito della riorganizzazione del quartiere è in programma anche la realizzazione di 45 nuovi parcheggi con una spesa prevista di 200 mila euro derivanti da oneri di urbanizzazione.

La riqualificazione riguarderà anche le aree verdi e le attrezzature ludiche (150.000 euro): giardino di via Aldo Moro, aree verdi in viale Masera e aree attrezzate nel Parco Tanaro.

Un'altra voce dei lavori include il miglioramento dei percorsi pedonali e l'eliminazione delle barriere architettoniche: 150.000 euro saranno investiti nei marciapiedi in corso Piave.

Non mancheranno opere di manutenzione straordinaria dei torrenti e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico: 150.000 euro saranno spesi per proseguire i lavori di regimazione delle acque nel quartiere San Cassiano, e altrettanti nella manutenzione straordinaria del Seno d'Elvio, Talloria e rii cittadini.

A bilancio ci sono anche due restauri di beni archeologici, grazie a 196 mila euro provenienti dalle alienazioni. Beneficiarie degli interventi saranno piazza Monsignor Grassi e piazza Pertinace.

Spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Alba, Massimo Reggio: "In questo programma non sono incluse le opere minori di 150.000 euro, come previsto dal nuovo Codice degli appalti. Oltre ai lavori sotto soglia sono rimasti fuori gli interventi che si puntano a realizzare con altre forme di finanziamento, fondi statali, regionali, avanzo di amministrazione o fondi europei (Fesr o PNRR)".

Del primo elenco fanno parte alcuni interventi sugli edifici scolastici (120.000 euro), comunali (100.000 euro), il potenziamento dell'illuminazione pubblica in viale Vico, il completamento di strada Serre e l'illuminazione della Salita Rocca (80.000 euro).

Della seconda categoria fanno, invece, parte due progetti molto importanti: il fondo europeo di sviluppo regionale finanzierà la pista ciclabile tra Alba, Guarene e Piobesi. Aggiunge Reggio: "Alba è capofila di un raggruppamento di Comuni che comprende Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba per un importo di 7 milioni di euro. Il progetto più importante è la ciclabile che da Alba andrà a Piobesi per una lunghezza di 5 chilometri. Per la passerella ciclopedonale sul ponte Albertino, sempre finanziata dal Fesr, la spesa è di 2 milioni di euro".

Rientrano, invece, tra gli interventi finanziati dal PNRR la mensa del Mussotto, la palestra dei licei Cocito e Gallizio, i lavori di riqualificazione della sala Riolfo, il ripristino della frana in strada Luini Rossi, la riqualificazione dell'ex casa Miroglio, l’asilo nido di corso Europa.