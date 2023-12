Addio a Silvio Trucchi, volto sempre sorridente dietro il banco del negozio di alimentari "Capellino"

E’ morto ieri (26 dicembre) nella sua abitazione, in seguito ad un malore improvviso, Silvio Trucchi, 79 anni appena compiuti il 20 dicembre. Molto conosciuto a Saluzzo, ha affiancato per anni la moglie Rita, i cognati Teresina Birolo e Piere Capellino, nello storico negozio di alimentari che era situato in via Torino 21. Precedentemente aveva lavorato alla Bongiovanni di Fossano, città dove lascia amici carissimi.

Era un dispensatore di gioia e ilarità, ricordano i saluzzesi, cordiale, simpatico, sempre pronto alle battute. Amava la montagna, i paesaggi alpini, le camminate.

Lascia la moglie Rita, il figlio Lorenzo con Loretta Robaldo, la nipote Ausilia ( guida turistica) “mio zio è stato per me un secondo padre. Per tutti noi, un padre esemplare. Nonostante le difficoltà e e prove difficili che ha avuto, saputo portare avanti con gioia e dignità la sua vita, senza lamentarsi, senza invidia per gli altri, senza perdere l’amore per la vita stessa. Siamo inconsolabili per la sua perdita".

I funerali si svolgeranno venerdì 29 dicembre alle 15,30 in duomo con partenza dall’ospedale alle 15,15. La salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Saluzzo. Il rosario sarà recitato questa sera alle 18 in duomo.