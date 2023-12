Pedaggi autostradali, dal 1° gennaio 2024 aumenti in vista del 2.3%

Dal 1° gennaio 2024 i pedaggi autostradali in Italia subiranno un aumento nella misura del 2,3%.

Lo ho deciso il Consiglio dei Ministri: “Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice d'inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l'aggiornamento dei PEF (piani economico finanziari, ndr)".

“Rincari del tutto ingiustificati che si aggiungeranno alla lunga lista di aumenti di prezzi e tariffe che interesserà le famiglie nel corso del 2024”, secondo il Codacons che boccia la misura inserita nel decreto Milleproroghe.