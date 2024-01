Al Santa Croce il 2024 si apre in rosa. La prima nata è la piccola Matilde

Alle ore 3,26, è nata Matilde Bertaina: la prima femmina venuta al mondo in provincia di Cuneo nel 2024. Nata nel reparto di ostetricia dell'ospedale Santa Croce di Cuneo dalla mamma Debora Aimar.

Sempre dal reparto di ostetricia del Santa Croce arriva l'ultimo nato dell'anno. Si tratta di Elia Boaglio, nato alle 22,48 del 31 dicembre 2023 da mamma Arianna Odetto.

Il 2023 del reparto cuneese si è chiuso con 1.727 nascite (23 in più rispetto al 2022), di cui 907 maschi (34 in più dell'anno scorso) e 821 femmine (10 in meno rispetto allo scorso anno).