Saluzzo cresce di 17 abitanti con 17.580 residenti a fine 2023

Saluzzo continua a crescere. Secondo i dati dei Servizi demografici del municipio, la popolazione saluzzese è aumentata anche nel 2023: negli ultimi 12 mesi sono 17 unità in più.

I residenti erano 17563 il 31 dicembre 2022 e sono 17.580 un anno dopo, divisi tra 8.670 maschi e 8.910 femmine.

Lieve decremento per i residenti che hanno origini straniere: erano 2376 (1243 maschi e 1133 femmine) e ora sono scesi a 2361, 1267 maschi e 1094 femmine). Sono il 13,43 per cento della popolazione, dato superiore alla media nazionale che si attesta su 8-9 per cento.

Provengono da 81 Stati. La comunità più numerosa è sempre quella albanese con 933 esponenti, 503 uomini, 430 donne. Segue quella marocchina con 298 individui, 147 maschi, 151 femmine.

Terza quella romena con 241 (111 uomini, 130 donne). Seguono i 107 cinesi, gli 83 migranti dal Mali, tutti uomini, i 63 indiani e i 57 peruviani.

Come ormai da decenni, anche per il 2023 il “saldo naturale” è negativo, -86 (-37 maschi, -49 femmine). Il valore si ottiene sottraendo alle nascite di famiglie residenti, 115 (52 bimbi e 63 bimbe, 25 stranieri, 12 bimbi e 13 bimbe) il numero di morti saluzzesi che è stato 201 (89 uomini e 112 donne, di cui 19 stranieri, 8 uomini e 11 donne).

Il maggior numero di residenti saluzzesi è ottenuto, quindi, grazie a chi si è trasferito in città nell’ultimo anno. Si tratta di 751 persone (437 maschi e 314 femmine, di cui 295 di origini straniere, 180 uomini e 115 donne). Di questi, 519 sono arrivati da altri Comuni e 181 dall’estero (ci sono anche altri iscritti per “altri motivi”).

I “cancellati”, perché deceduti o trasferiti o altro, sono stati 648 negli ultimi 12 mesi, 357 maschi e 291 femmine. Tra i “cancellati” dei registri dell’Ufficio Anagrafe ci sono anche coloro che sono diventati cittadini italiani dopo il giuramento in municipio. Nel 2023 sono stati 160, 100 donne 60 uomini.

Sono 192 i saluzzesi che diventeranno maggiorenni nel corso del 2024 (nati nel 2006), 99 maschi e 93 femmine. Gli under 18 sono in totale 2680, pari al 15,24 per cento della popolazione.

Sono 11 i residenti nati nel 1924 e che quest’anno potrebbero diventare centenari. Il saluzzese più anziano è una donna del 1916, seguita da una del 1919, una del 1920 e una del 1923.

Gli ultra novantenni sono in totale 309, l’1,8 per cento dei residenti in città. I saluzzesi dai 50 anni in su, nati dal 1974 in su, sono 8632, una cifra pari al 49,01 del totale. L’annata più numerosa, con 301 esponenti, è quella del 1973.

Le famiglie a Saluzzo a fine 2023 sono 7.898. Di queste, 1042 hanno all’interno almeno un componente con origini straniere, mentre sono 819 quelle il cui capofamiglia non è italiano. Infine sono 53 le “convivenze di fatto”.