Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana ha sfiorato nel 2023 la ragguardevole cifra di novemila servizi

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, nato nel 2011 dalla fusione dello storico Gruppo Volontari Servizio Ambulanza di Carrù con l'Associazione Volontari del Soccorso di Farigliano, ha percorso nel 2023 ben 592.753 chilometri per un totale di poco meno di novemila servizi.

Conta sette ambulanze e quattro vetture per il trasporto persone globalmente operative alla data odierna, il gruppo, partendo dalla prima fondazione in quel di Carrù, è nato ben quarantacinque anni fa, dapprima a servizio del locale ospedale, e si è via via ingrandito acquisendo mezzi, competenze e volontari, fino alla decisione complessa ma vincente di trecidi anni fa di unire le forze con l'altro gruppo operativo in zona, quello di Farigliano e Piozzo.