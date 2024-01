Il maltempo ferma le mongolfiere: annullato l’ultimo decollo del Raduno Aerostatico di Mondovì

Il maltempo non ha risparmiato l’ultimo volo del 34esimo Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania di Mondovì.

Il vento troppo forte, nel pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, ha impedito di effettuare il secondo decollo di giornata. Gli equipaggi e lo staff ci hanno provato davvero fino all’ultimo, coinvolgendo il pubblico con domande, intrattenimento e musica, anche con la presenza della Corte del Moro, ma non c’è stato nulla da fare, il meteo non è migliorato.

Sul campo di corso Inghilterra verranno accesi i bruciatori a tempo di musica per regalare comunque un po’ di spettacolo al numeroso pubblico che è presente nell’area decollo. Intanto in città proseguono gli appuntamenti collaterali con “Il Re Mercante” in piazza Maggiore, oltre a numerose mostre e l’apertura dei musei.