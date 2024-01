Saluzzo: incontro sul tema della pace con Andrea Riccardi

La Diocesi di Saluzzo organizza per mercoledì 10 gennaio al teatro don Bosco di Saluzzo (via Donaudi), ore 20,45, un incontro dal titolo “Il grido della pace: Ucraina, Medio Oriente, serve osare la pace!” che vedrà protagonista Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.



Riccardi è uno storico italiano, noto internazionalmente come studioso della Chiesa in età moderna e contemporanea, fondatore, nel 1968, della Comunità di Sant’Egidio e ministro per la Cooperazione Internazionale e l’integrazione dal 2011 al 2013.



Ha insegnato, come professore ordinario, Storia Contemporanea all’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma. Numerose Università lo hanno insignito con la laurea honoris causa per il suo lavoro a favore della pace e del dialogo.



Riccardi ha avuto un ruolo di mediazione in diversi conflitti e ha contribuito al raggiungimento della pace in alcuni Paesi, tra cui il Mozambico, il Guatemala, la Costa d’Avorio, la Guinea. Per questo suo impegno per la pace è stato insignito di numerosi premi internazionali. Il più prestigioso è certamente il Karlspreis, premio Carlo Magno, assegnatogli nel 2009.



La rivista “Time” nel 2003 lo ha inserito nell’elenco dei trentasei “eroi moderni” d’Europa, che si sono distinti per il proprio coraggio professionale e impegno umanitario.