Pandoro Ferragni: Alessandra Balocco indagata per truffa aggravata

Non più il cosiddetto "modello 45", il registro degli atti non costituenti notizia di reato, ma un fascicolo di indagine sull’ipotesi di truffa aggravata dalla minorata difesa che vedrebbe indagate Chiara Ferragni, la nota influencer, da settimane al centro delle polemiche per il "pandoro gate" e per analoghe iniziative di beneficenza realizzate dietro la corresponsione di munifici cachet, e con lei dell’imprenditrice Alessandra Balocco, esponente della famiglia industriale fossanese e dall'ottobre 2022, dopo la tragica scomparsa del fratello Alberto il 26 agosto di quell'anno, divenuta presidente e amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria.

Porta la data di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, la brusca accelerazione all’inchiesta del cosiddetto "pandoro gate", con la quale, dopo le multe dell’antitrust, anche la Procura della Repubblica di Milano ha acceso i propri fari sull’operazione benefica che l’azienda fossanese concordò con la società di marketing della Ferragni in occasione del Natale 2022.

Il 15 dicembre scorso la comunicazione da parte dell’antitrust delle multe comminate ai due soggetti (un milione di euro a carico di Ferragni e 420mila per Balocco Spa) per quella che l’authority guidata dal magistrato Roberto Rustichelli aveva giudicato come una pratica commerciale scorretta.

Ad avanzare l’ipotesi – tuttora da verificare, ovviamente – che dietro quell’operazione potessero ravvedersi anche la presenza di specifici profili penali era stato il Codacons, l’associazione consumatori fondata da Carlo Rienzi, che a tal fine aveva presentato esposti in 104 procure italiane, portando all’apertura di fascicoli di indagine non soltanto a Milano, ma perfino a Cuneo – anche in questo caso senza indagati, almeno sinora – e pure nella toscana Prato.

Di oggi, alla ripresa dopo la sosta natalizia, la notizia dell’apertura da parte della Procura lombarda di un fascicolo di indagine per truffa aggravata e della visita della Guardia di Finanza nella sede fossanese di Balocco, per un’acquisizione di documentazione che, secondo quanto risulta al nostro giornale, non avrebbe coinvolto le fiamme gialle della nostra provincia.