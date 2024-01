Cuneo in lutto per la scomparsa di Ivo Gorreri, rappresentante zootecnico e già titolare della trattoria "La Fermata"

Ore di lutto a Cuneo per la scomparsa di Ivo Gorreri, che si è spento all'età di 85 anni.

Residente in frazione Tetto Croce, si era trasferito nel capoluogo della Granda in giovane età. Da sempre attivo e stimato nel mondo del commercio era diventato un punto di riferimento nel settore della zootecnia dove per anni, aveva lavorato in qualità di rappresentante di mangimi, in particolare per l'azienda Veronesi.

Per 13 anni, insieme alla moglie Teresa, aveva gestito la trattoria "La Fermata" a Tetto Croce.

Uomo conosciuto e stimato, grazie alla sua professionalità ha saputo farsi apprezzare in Granda, diventando non solo un riferimento per molti agricoltori, quanto più un amico.

Attivo membro del gruppo alpini era sempre presente a tutte le manifestazioni e non ha mai fatto mancare il suo aiuto per la comunità.

In queste ore di cordoglio la famiglia ringrazia il reparto di nefrologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, la dottoressa Elena Migliore e tutti gli amici che gli sono stati vicini in questo ultimo periodo.

Il signor Ivo lascia la moglie Teresa, le tre figlie Adriana, Monica e Silvana con le rispettive famiglie, sei affezionati nipoti e i due pronipoti.



Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 12 gennaio alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di San Benigno dove, sabato 13 gennaio alle 10 saranno celebrati i funerali.