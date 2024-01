Domani a Canove di Govone nuova assemblea pubblica sull'impianto a biometano

Si torna a parlare dell’impianto di digestione anaerobica e recupero biogas con upgrading a biometano in progetto a Canove di Govone, in un’area molto vicina alla frazione e contestato dai residenti.



È convocata dal comitato 'No Biometano a Govone' per venerdì 12 gennaio alle ore 21, presso il salone polifunzionale dell’asilo (spazio CA9) via Alcide De Gasperi 20, un’assemblea con la popolazione.

Prevede un aggiornamento sugli sviluppi della vicenda, che portò l’estate scorsa alle dimissioni del sindaco Elio Sorba e al commissariamento del Comune.

Il 28 novembre scorso la Conferenza dei Servizi in Provincia diede parere favorevole al progetto, condizionato all’acquisizione di chiarimenti e all’adozione di specifiche prescrizioni.

I rappresentanti della ditta incaricata dei lavori confermarono la volontà di fornire tutte le integrazioni utili per il perfezionamento dell’iter, manifestando disponibilità all’attuazione entro 15 anni di misure compensative da concordare con il Comune, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione.



In data 21 dicembre è stata trasmessa dalla Provincia a tutte le parti in causa l’Autorizzazione Unica, che consente la realizzazione dell’impianto.

In più occasioni i cittadini hanno manifestato la contrarietà alla costruzione di un ulteriore grande impianto in una zona già fortemente industrializzata, per nulla rassicurati circa le conseguenze su ambiente e salute, e dubbiosi rispetto all’utilità e al basso rendimento del digestore.

L’occasione dell’assemblea a Canove di Govone servirà per fare il punto sulla situazione, cercare nuove strategie da seguire nell’immediato futuro e eventualmente apportare modifiche o integrazioni alla composizione dell’attuale consiglio direttivo del comitato.