Maria Marra spegne 102 candeline: è la più anziana di Borgo San Dalmazzo

Una vita lunga 102 anni quella di Maria Marra. Nata a Maida, in provincia di Catanzaro il 12 gennaio del 1922, oggi ha festeggiato l'importante traguardo con una grande festa di famiglia a Borgo San Dalmazzo.

Ancora in forma, ha brindato, spento le candeline e mangiato una bella fetta di torta Sant Honorè comprata per l'occasione. C'erano le figlie Anna Grazia, Teresa ed Elisabetta. E anche un'amica di famiglia che da otto anni viene a festeggiarla dal Perù: Elizabeth Maquilon, docente all'Università di Lima. In rappresentanza dell'amministrazione comunale, che non manca mai di celebrare i centenari della città, era presente la sindaca Roberta Robbione, l'assessora Michela Galvagno e l'assessore Francesco Rosato.

Quarta di cinque figli e orfana della mamma a soli 10 anni, Maria si è sposata giovanissima. A 17 anni prese da sola il treno dalla Calabria per Borgo San Dalmazzo per andare in sposa al compaesano Giuseppe Greco, allora in servizio alla G.A.F., la Guardia alla Frontiera. Il matrimonio fu celebrato il 16 marzo del 1939.

Dopo l'Armistizio del 1943, il marito Giuseppe si unì ai partigiani. Maria faceva la sarta e viveva nella piccola frazione Puà di Vinadio, tra Riofreddo e Sant' Anna. Dopo la guerra si stabilirono a Vinadio dove Giuseppe lavorava per una azienda del legname. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Claudio che vive a Montecatini, poi Anna Grazia, Teresa ed Elisabetta. Dopo la pensione del marito, nel 1978 si trasferirono a Borgo San Dalmazzo.

Vedova dal 1995, Maria vive nella casa di corso Barale, accudita con amore dalla figlia Elisabetta e con la compagnia di due splendide gatte. Adora ascoltare la musica. Ha due nipoti, Federico e Stella, e una pronipote, Elisa.

Con i suoi 102 anni, Maria Marra è attualmente la più anziana di Borgo San Dalmazzo. In città sono sei gli ultracentenari, tutte donne.