Ferrero, calano gli utili ma arriva dividendo da 650 milioni nel 2023

Dopo Forbes, il Billionaires Index, anche Il Sole-24 Ore è andato a spulciare i bilanci della Ferrero. Dall'analisi emergerebbe che la famiglia di imprenditori albesi avrebbe incassato 650 milioni di euro di dividendi nel 2023. I dati fanno riferimento, in particolare, al bilancio della holding lussemburghese Schenkenberg, la cassaforte della famiglia Ferrero (per oltre il 75% in mano a Giovanni Ferrero) che controlla il 100% del capitale della Ferrero International SA, capogruppo delle oltre 100 società operative del marchio globale.

Secondo il quotidiano economico, nonostante gli utili in leggero calo, i dividendi che la holding lussemburghese ha distribuito agli azionisti raggiungono quota 10 miliardi di euro negli ultimi vent’anni. Nel 2022 i dividendi si erano attestati sui 515 milioni di euro.

Come emerge dalla documentazione l'utile netto si è fermato a 645,5 milioni di euro nell'esercizio 2023, rispetto ai 951,4 milioni dell'esercizio precedente. Nel corso dell'esercizio hanno inciso sull'utile "i redditi da società affiliate", diminuiti a 841 milioni da 1,078 miliardi, mentre i "redditi da altri investimenti" sono saliti a 74,4 milioni da 55 milioni.

Le "spese per interessi e simili" sono inoltre aumentate a 166 milioni da 61,6 milioni. Nell'esercizio 2023 si sono evidenziate anche riprese di valore nette su asset finanziari per 88 milioni: in aumento dai 23,8 milioni del precedente.