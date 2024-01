È morto a 80 anni a Monaco l'ex attore di fotoromanzi di origini cuneesi Jean Mary Carletto

Era stato una vera e propria icona dei fotoromanzi negli anni '70. All'età di 80 anni è morto nei giorni scorsi a Monaco, dove era nato, l'ex attore e modello Jean Marie Carletto.

Carletto era monegasco di nascita, ma aveva origini piemontesi: il padre proveniva da Roccavione, paese al quale l'attore restò legato per lungo tempo. Lo si vedeva spesso e per lunghi periodi trascorrere le vacanze nella casa di famiglia, situata nella palazzina di fronte al passaggio a livello della stazione.

Figlio di ricchi ristoratori (i genitori possedevano il ristorante "Sorrento" a Monte-Carlo e decine di altri ristoranti nel mondo), poliglotta, diplomato in ragioneria, dal 1965 al 1968 ha vissuto fra il Messico, Roma e New York posando come modello.

Il suo primo fotoromanzo lo interpretò tempo prima, all'età di sedici anni, per una casa editrice milanese. Tre anni dopo, nel 1963, girò un primo racconto per la Lancio, alternando questa attività con la realizzazione d spot pubblicitari per Carosello. Dopo il periodo trascorso all'estero rientrò in Italia per dedicarsi completamente all'interpretazione di fotoromanzi.

Tra le partners con le quali lavorò anche l'attrice Ornella Muti e la sorella Claudia Rivelli.

I funerali di Jean Mary Carletto si sono svolti venerdì pomeriggio 12 gennaio nel Principato di Monaco.