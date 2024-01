MIAC pronta a “cambiare volto”: concluso il bando per manifestazione d’interesse

Un successo – secondo quanto comunicano il presidente Marcello Cavallo e i membri del CdA tutto – la raccolta di manifestazioni d’interesse lanciata dal MIAC allo scopo di pianificare riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare ubicato in località Ronchi di Cuneo e dell’ampiezza di 50.000 metri quadri.



L’obiettivo dell’azienda è quello di arrivare a ospitare attività coerenti il più possibile con gli indirizzi del Piano Industriale del MIAC, che vadano nell’ottica delle nuove funzioni di logistica e al servizio a supporto dell’imprenditoria locale, con riguardo al comparto agroalimentare.



“La risposta del tessuto produttivo si è dimostrata attenta e qualificata ad accogliere le opportunità, dimostrando come una visione comune d’intenti possa porre le basi per lo sviluppo di servizi di interesse per i soci, il territorio e le imprese” ha commentato il presidente di MIAC Marcello Cavallo.

Definita la commissione di valutazione delle proposte

In totale il bando per manifestazioni d’interesse scaduto al 22 dicembre ha visto la raccolta di undici candidature da altrettante aziende, tutte proponenti progetti ben allineati con gli indirizzi del Piano Industriale MIAC.



Lo scorso 11 gennaio è stata definita la commissione di valutazione delle proposte ricevute, composta da cinque figura nominate da Comune, Finpiemonte, Fondazione CrC, Camera di Commercio Cuneo e Provincia di Cuneo (oltre a tre membri del Consiglio di amministrazione e la direzione del MIAC).



Quest’organismo avrà ruolo consultivo per quanto riguarda la fattibilità e l’interesse delle manifestazioni pervenute.